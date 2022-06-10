شبههم بالنمل الأبيض.. من هو ناريندرا مودي وما حكايته مع المسلمين؟

تناولت حلقة (2022/6/10) من برنامج “فوق السلطة” شخصية رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي الذي مُنح أوسمة رفيعة من قبل أبوظبي ونيودلهي، وتاريخه الحافل بالعداء للإسلام والمسلمين.

تبدأ الحكاية من العام 1992 عندما هدم آنذاك رهبان هندوس من الهند تابعون لحزب مودي الحاكم، مسجدا أثريا، الأمر الذي أشعل الطائفية مما تسبب بقتل 3 آلاف مواطن أغلبهم من المسلمين، وبعد 10 سنوات من الحادثة وعام 2002 عين مودي رئيسا للوزراء في ولاية كجرات.

تلك الفترة احترق قطار يقل آلافا من الحجاج الهندوس المسافرين على متنه، ووفقا لتحقيقات الشرطة فإن الحادثة غير مفتعلة، إلا أن مودي خرج ووصف الحادث بالإرهابي المتعمد، مما أشعل شرارة العنف مجددا، ملقيا باللوم على المسلمين، فهجم الهندوس على الولاية وقتلوا المسلمين واغتصبوا نساءهم وهدموا بيوتهم وأماكن عباداتهم.

واتهم القضاء مودي في وقت لاحق بإشعال الفتنة والتحريض على قتل المسلمين، لكن محكمة هندية برأته عام 2012، ووعد هذا الحاكم، عام 2014، جمهوره بالتخلص من المسلمين بعد أن شبههم بالنمل الأبيض الذي يقضي على موارد الهند.

عام 2014، أصبح مودي رئيسا للوزراء، وقد ووصفته وسائل إعلام أميركية حينها بـ "ملاحق المسلمين". وعام 2019 صدق على قانون الجنسية الذي يستثني منحها للمسلمين.

كما تناولت الحلقة المواضيع التالية: