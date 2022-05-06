جيش أوكرانيا يصلي على النبي وروسيا تفتح ساحاتها لصلاة العيد

ركزت حلقة (2022/5/6) من برنامج “فوق السلطة” على محاولات موسكو وكييف استعطاف المسلمين لكسب دعمهم في الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، رغم أن أقصر الطرق إلى كسب ودهم هي مناصرة قضاياهم العادلة.

ففي وقت دعت فيه منظمة هيومن رايتس ووتش وزارة الأوقاف المصرية إلى رفع القيود عن الشعائر الدينية للمسلمين والاحتفالات بالعيد يتسابق الروس والأوكرانيون إلى استعطاف المسلمين، فقد فتحت روسيا ساحاتها العامة في العاصمة موسكو ومدينة قازان ليؤدي المسلمون فيها -إلى جانب المساجد- صلاة عيد الفطر المبارك.

في المقابل، قدمت القوات المسلحة الأوكرانية تحية عسكرية للمسلمين على طريقتها تضمنت أناشيد دينية وابتهالات وصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- بمناسبة عيد الفطر المبارك، وقام الجيش الأوكراني بنشر فيديو التحية الإنشادية على صفحته في موقع تويتر.

ونقلت حلقة برنامج "فوق السلطة" فيديو لمقاتلين شيشان وهم يعبرون عن رغبتهم في أن يحتفلوا بعيد الفطر المبارك في كييف، لكن الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا حالت دون ذلك.

وقال أحد المقاتلين الشيشان إنهم جميعا صاموا شهر رمضان المبارك، وإنهم كانوا يودون الاحتفال بعيد الفطر في مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالعاصمة كييف.

كما تناولت حلقة برنامج "فوق السلطة" المواضيع التالية:

ـ مجزرة حي التضامن بين الدموع الأميركية والذاكرة الروسية.

ـ كيم جونغ أون يهدد بالنووي: من يحاول مواجهتنا سيختفي.

ـ السنوار يحذر إسرائيل من حرب دينية ويُخوّن منصور عباس.

ـ مدرسة فرنسية تهدد بطرد طالب لأنه قال لزميله السلام عليكم.