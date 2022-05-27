السيسي: الصحابة أكلوا ورق الشجر.. وقيس سعيّد يريد حوارا أحاديا

تناولت حلقة (2022/5/27) من برنامج “فوق السلطة” تذكير الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المصريين بأكل صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أوراق الشجر أثناء حصارهم في شعب أبي طالب طوال 3 سنوات.

وأكد السيسي أنه ليس قلقا من وعي الشعب المصري تجاه ارتفاع الأسعار، وأن الأوضاع في مصر أفضل بكثير ولم تبلغ حدّ الأكل من أوراق الشجر.

لكن على غير العادة حذرت إم بي سي مصر (MBC) الرئيس بأن الثورة التي قامت على الرئيس الراحل حسني مبارك كانت بسبب غلاء الأسعار، وطالب المذيع عمرو أديب الرئيس بعدم الاعتماد على وعي من سماهم بـ"بعض الناس"، ولم يكتف أديب بالمطالبة بل اتهم النظام المصري بإلغاء المعارضة وهو الأمر الذي يجعل من الحوار الوطني بلا طائل.

وعلق مقدم البرنامج "نزيه الأحدب" بأنه لو أصابت "إم بي سي" فإن الوضع في تونس ليس بأفضل من مصر، لأن الرئيس التونسي قيس سعيّد يريد حوارا وطنيا من دون معارضة، حتى العمال الذين يمثلهم الاتحاد التونسي للشغل رفضوا المشاركة في الحوار.

كما تناولت الحلقة المواضيع الآتية: