ولاية ماكرون الثانية.. كيف تتعامل مع الفرنسيين المسلمين؟

تناولت حلقة (2022/5/20) من برنامج “فوق السلطة” تصاعد الخطاب اليميني الفرنسي ضد المسلمين، خصوصا بعد فوز إيمانويل ماكرون بولاية رئاسية ثانية.

وتساءل مقدم البرنامج نزيه الأحدب عن تعامل الرئيس المعاد انتخابه مع المسلمين في هذه الجولة؛ هل سيبقى كما كان؟ أم سيتغير ليكون وسطيا كالحزب الفائز بالانتخابات؟ أم يتجه ماكرون إلى اليسار الذي فضله على منافسته من اليمين المتطرف مارين لوبان؟

وقد واجهت فرنسا انتقادات دولية بسبب تقييد الحريات الدينية، بعد إجراءاتها التي تقول إنها ضد ما تصفه بـ"التطرف الإسلامي". وكانت منظمة العفو الدولية قد نشرت تقريرا -قبل عامين- وصفت فيه فرنسا بأنها ليست نصيرة لحرية التعبير كما تدعي، إذ أظهر التقرير حكما على شخصين بتهمة الازدراء بعد إحراقهما دمية على شكل الرئيس ماكرون.

وتبرر فرنسا هجومها على ما تسميه "الإسلام السياسي" بعد حادثة شارلي إيبدو عام 2015، التي تلتها حادثة الدهس في مدينة نيس عام 2016، والتي تبناها تنظيم الدولة الإسلامية، لتخرج بعدها الحركات اليمينية المتطرفة لترى أن المشكلة لا تكمن في الحركات المتطرفة، بل في الدين الإسلامي نفسه.

وقد نظم أنصار اليمين المتطرف الفرنسي العديد من المظاهرات التي رفعوا خلالها العلم الفرنسي وكتبوا شعارات في الشوارع ومحطات المترو تعادي الإسلام وتعدّه العدو الأول لفرنسا.

كما تناولت الحلقة المواضيع الآتية: