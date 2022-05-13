على وقع حرب أوكرانيا.. بوتين يستعيد الماضي بـ"يوم النصر"

تناولت حلقة (2022/5/13) من برنامج “فوق السلطة” احتفالات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بيوم النصر بالعاصمة الروسية موسكو، في وقت تخوض فيه بلاده حربا على أوكرانيا.

وكانت ألمانيا النازية قد وقعت استسلاما غير مشروط في الثامن من مايو/أيار 1945 بعد خسارتها الحرب العالمية الثانية، وتحول هذا التاريخ إلى ما يعرف بيوم النصر في الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا التي كان اتحادها السوفياتي طرفا في تحالف عريض هزم ألمانيا.

وقد حمل الرئيس الروسي صورة أبيه في مسيرة يوم النصر المعروفة بـ "الفوج الخالد" والذي ترفع فيه صور ضحايا الحرب العالمية الثانية، وقال بوتين إن أباه نجا من الحرب بأعجوبة وقد كان يتنفس من خلال أنبوب تحت المستنقع خوفا من الجنود النازيين، كما ربط الرئيس الروسي حربه في أوكرانيا بيوم النصر وحيّا في خطابه الجنود الروس المشاركين فيها.

وردا على خطاب الرئيس الروسي قال وزير الدفاع البريطاني إنه لا يمكن أن يكون هناك يوم نصر لبوتين وإنما يوم هزيمة في أوكرانيا.

قصف نووي

كما استعرضت القناة الأولى الحكومية في روسيا عبر محاكاة برامج حاسوبية سيناريوهات قصف العواصم الأوروبية الكبرى بأحدث رؤوس نووية روسية، حيث بإمكان الصاروخ الوصول إلى لندن خلال 202 ثانية.

فيما طالبت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إدراج روسيا على قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإلا فلتمزق كل المواثيق والقوائم، لأنها دول نووية غزت دولة أخرى دون مصوغ قانوني لذلك.

كما تناولت الحلقة المواضيع التالية: