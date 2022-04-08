رمضان شهر الأكل والنوم أم الصلاة والصوم؟

تناولت حلقة (2022/4/8) من برنامج “فوق السلطة” عادات المسلمين في رمضان، وكيف تم تفريغ شهر الصوم من هدفه الأساسي، وتحويله من شهر للصيام إلى شهر للإسراف ورمي الأطعمة.

وسرد مقدم البرنامج نزيه الأحدب الأخطاء المرتكبة في شهر الصوم، وكيف حذر الأطباء من امتلاء البطون لتسببه بالكثير من الأمراض. وقد حصل العرب على المرتبة الثالثة ضمن قائمة الدول الأكثر إهدارا للطعام بعد الصين والهند، حيث يهدر العالم العربي نحو 40 مليون طن من العام، وتكون ذروة ذلك في شهر رمضان.

كما استعرض البرنامج العديد من التقارير الدولية التي تؤكد أن 17 شخصا يموتون كل دقيقة من الجوع، بالإضافة إلى تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، يفيد بأن كمية الأطعمة المهدرة سنويا تكفي لإطعام 3 مليارات شخص حول العالم، وهذا الرقم يتجاوز أرقام الفقراء حول العالم بأربع مرات.

ودعا مقدم فوق السلطة العرب للعمل على تقليل كميات الأطعمة التي تهدر خصوصا في شهر رمضان، لأن الصوم فرض للإحساس بالفقراء لا زيادة معاناتهم، داعيا لإعطاء الفقراء طعاما نظيفا لا تركهم يأخذون فائض طعامنا من حاويات القمامة، كما حثَّ على التعامل مع المبادرات التي تعيد معالجة الطعام الفائض وتوزيعه على الفقراء.

وتناولت الحلقة الموضوعات الآتية: