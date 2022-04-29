قرارات غريبة في مساجد القاهرة وكنائس فلسطين

تناولت حلقة (2022/4/29) من برنامج “فوق السلطة” منع السلطات المصرية أداء صلاة التهجد في المساجد بحجة الإجراءات المتبعة لمكافحة فيروس كورونا، في الوقت الذي عادت الحياة إلى طبيعتها في العديد من البلدان.

وقد واجهت اللجان التابعة لوزارة الأوقاف المصرية، لمراقبة مدى الالتزام بمنع صلاة التهجد، استنكارا شعبيا واسعا على منصات التواصل المصرية، كما انتشر مقطع فيديو لأحد المراقبين بعد إيقافه لصلاة التراويح لتجاوزها الحد المسموح لوقت الصلاة بحسب المقطع، قبل أن تنفي الوزارة الحادثة.

هذا وقد عادت السلطات للسماح بصلاة التهجد من ليلة 27 رمضان إلى نهاية الشهر الفضي.

الاحتلال يمنع المسيحيين

حاصر الجنود الإسرائيليون الكنائس لمنع وصول المحتفلين بسبت النور الذي يسبق عيد الفصح، كما أغلق الاحتلال باب الجديد الذي يدخل منه المحتفلون الذين تجمهروا منددين بمنع الاحتلال لهم لممارسة حقوقهم الدينية في وقت يفاخر فيه القادة السياسيون في إسرائيل بحفاظهم على حرية ممارسة الشعائر الدينية.

تحريض هندوسي

وفي الهند، توعد الراهب الهندوسي كريشناناند مواطنيه المسلمين بالذبح بالفؤوس، ودعا أبناء ملته إلى شحذ سكاكينهم من أجل الانقضاض على المسلمين، وقد دافع رئيس الحزب الحاكم بهاراتيا جاناتا في القرية عن الراهب واتهم المسلمين بالتحريض على قتل الهندوس بعد أن نُشر فيديو مزيف لمسلم من القرية، اتضح فيما بعد أنه مفبرك.

وفي الهند أيضا هدمت جرافات حكومية منازل مواطنين مسلمين بحجة مخالفتها لقانون البناء، في حين يقول أصحاب المنازل إن الإجراء الحكومي يهدف إلى تهجيرهم من منازلهم والأسواق التي يعيشون فيها.

كما تناولت الحلقة المواضيع التالية: