انتهاكات بحق المساجد في رمضان.. قوات الاحتلال تستبيح الأقصى والحوثي يمنع صلاة التراويح

تناولت حلقة (2022/4/22) من برنامج “فوق السلطة” اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين للحرم القدسي الشريف بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي لهم، كما تناولت منع جماعة الحوثي في اليمن صلاة التراويح في المساجد.

وبحثت الحلقة في تقلّب مواقف الحكومات العربية والسلطة الفلسطينية من قضية فلسطين، حيث كانت الأمة العربية تنتظر من الحكومات العربية تحريرها، ثم طلبت منها دعم المقاومة، لكن الأمر تطور هبوطا فصار الهمّ ألا تعتقل الحكومات المقاومين، ثم تدنّى الطموح إلى الإفراج عنهم ثم وقف التطبيع مع الاحتلال، حتى بلغ الأمر بالطلبات ألا تأخذ الحكومات صورة احتفالية مع الإسرائيليين وهم يقتلون المدنيين الفلسطينيين ويستبيحون الحرم القدسي.

وبينما كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق الحرم القدسي وتدنّسه بجنودها، كانت السفارة الإماراتية في تل أبيب تهنئ الإسرائيليين بعيد الفصح اليهودي، ليردّ المحاصرون في الأقصى "ما لنا غيرك يا الله"، وفي الوقت ذاته كانت الجالية اليهودية هناك تقيم احتفالا برعاية السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي بمناسبة عيد الفصح.

وقد منحت الإمارات الإسرائيليين إقامة ذهبية، وحيًّا فيه تجمع سكني يضم كنيسا وفنادق ومدارس وكليات ومركزا مجتمعيا، حسب الحاخام اليهودي الأكبر في الإمارات إيلي عبادي الذي أضاف أن ألفي يهودي يقيمون في الإمارات منهم 500 ناشط في أداء الشعائر الدينية.

الاحتلال والحوثي

وقد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى لكنها لم تستطع منع الصلاة فيه، أما الحوثيون فمنعوها في مساجد صنعاء حسب وسائل إعلام يمنية ومراكز حقوقية عالمية، واتهمت المراكز الجماعة بتقييد حرية ممارسة الشعائر الدينية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وقد قتلت قوات الحوثيين اثنين من المصلين وجرحت 7 آخرين في مسجد بالقرب من مطار صنعاء الدولي، كما تكررت اقتحامات الحوثيين لمسجد الإيمان في صنعاء أثناء صلاة الترويح ومنعوها بالقوة، لكنهم لا يمنعون مضغ القات في المساجد من أجل السماع لمحاضرات زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.

الرأي الآخر

وتساءل مقدم البرنامج نزيه الأحدب عما إذا كانت قناة الجزيرة قد استقبلت المحلل الإسرائيلي الذي أعلن عن الاحتفال الصهيوني في الإمارات، لأنها لم تترك محللا إسرائيليا إلا استضافته لأجل الرأي الآخر.

أما في مصر فقد استقبلت مدينة طابا المصرية مهرجانا إسرائيليا بمناسبة عيد الفصح بعد إقلاع أول رحلة طيران مباشر من تل أبيب إلى شرم الشيخ، وقد قوبل هذا المهرجان بغضب جماعي في أوساط المصريين على منصات التواصل الاجتماعي.

كما تناولت الحلقة المواضيع: