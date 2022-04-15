تناولت حلقة (2022/4/15) من برنامج “فوق السلطة” شاشات رمضان وما يبث فيها من مسلسلات وبرامج، طوال الشهر الكريم، متذكرا برنامج الداعية الأزهري الشيخ محمد متولي الشعراوي.

وأكد مقدم "فوق السلطة" أن رمضان شهر الاختبار وليس مسلسل "الاختيار"، وصفاء للروح وليس "بطلوع الروح"، ورمز للجلال، وليس "رامز جلال"، وإلهام للصالحين وليس "إلهام تائهين"، كما تفتح في رمضان أبواب الجنة وليس "باب الحارة"، لأنه شهر الحياة لا "شهر الموت"، إنه شهر رمضان لا "دراما رمضان".

وفي مصر، يرى مجدي عاشور مستشار مفتي الديار المصرية أن دقيقة دراما تساوي 100 خطبة جمعة، أما شبكة "إم بي سي" فتحتل الحيز الأكبر من الدراما العربية التي تواجه انتقادات واسعة على الدوام، من جهة أخرى ترى قناة الحدث التابعة لـ"إم بي سي" أن الدراما الرمضانية تسهم في زيادة جرائم القتل والعنف، خاصة ضد النساء والأطفال.

نصف مجاعة

وتناولت الحلقة ارتفاع أسعار القمح والذرة بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، وبالتزامن مع شهر رمضان الكريم، إذ أجمعت الشعوب العربية على أن القاسم المشترك بينهم هذا العام هو تقليل الإنفاق على مصاريف الشهر الكريم في مصر والعراق ولبنان وسوريا واليمن.

فقد أرهقت الأسعار المرتفعة كاهل الشعب اليمني، كما لم يعد باستطاعة السوري الحصول على المواد الأساسية بسبب التدهور الاقتصادي، أما في لبنان فقد عجز الناس عن أكل الفتوش بعد أن شهدت أسعار الخضروات ارتفاعا غير مسبوق.

أما في تونس، فقد اقترح فنان تونسي أن يكون رمضان في فصل الشتاء من كل عام على التوقيت الأوروبي، ليعلق مقدم البرنامج "نزيه الأحدب" أنه من الممكن أن يقترح هذا الفنان مستقبلا أن يكون الإفطار مع أذان الظهر.

كما تناولت الحلقة المواضيع التالية: