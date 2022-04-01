ملاجئ "يوم القيامة" المقاومة للنووي.. هل هي الملاذ الأخير؟

تناولت حلقة (2022/4/1) من برنامج “فوق السلطة” ملاجئ “يوم القيامة” المقاومة للنووي، حيث تداول النشطاء فيديو نشرته جامعة برينستون الأميركية قبل سنتين يكشف ما سيحصل لو اندلعت حرب نووية بين أميركا وروسيا.

وفي البحث تشير التقديرات إلى أنه سيكون هناك أكثر من 90 مليون قتيل وجريح خلال الساعات القليلة الأولى من الصراع، وستزداد الوفيات بشكل كبير نتيجة التداعيات النووية وغيرها من الآثار الطويلة المدى.

وعلى هذا الأساس، سارع بعض أثرياء العالم إلى شراء ما يطلق عليه بملاجئ يوم القيامة المضادة للتفجيرات النووية، وهي ملاجئ يستخدم الفولاذ في بنائها بنسبة 100%، ويتم دفنها تحت الأرض عند عمق يزيد على 3 أمتار، وتكون محمية من القنابل.

وبخصوص ثمنها، يتراوح سعر الملاجئ بين 40 ألف دولار وصولا إلى أكثر من 8 ملايين دولار، وتتضمن قائمة عملائها مشاهير السياسة والفن والرياضة وشركات التكنولوجيا.

وتقول شركة رايزنغ إس التي تعمل في مجال بناء تلك الملاجئ منذ أكثر من 20 سنة، إن الطلب على ملاجئها زاد بنحو 10 أضعاف خلال أقل من أسبوعين، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتضيف الشركة أن هذه الطلبات لا تنحصر في الداخل الأميركي، بل تصلها من دول كالمملكة المتحدة والدانمارك وإيطاليا وألمانيا وكندا وغيرها.

كما تناولت الحلقة المواضيع الآتية: