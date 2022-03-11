كيم يتضامن مع بوتين ومغردون: اللهم بلغنا رمضان

تناولت حلقة (2022/3/11) من برنامج “فوق السلطة” طلب زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون من جيش بلاده التعبئة العامة استعدادا للوقوف مع روسيا فيما وصفها بـ”الحرب العالمية الثالثة”.

وقد أخفى الزعيم الكوري الشمالي أمر الحرب الروسية على أوكرانيا عن شعبه لعدة أيام، لكنه لم يستطع إخفاء الإثارة وأعلن التضامن مع روسيا، مما دفع مغردين عربا ومسلمين للدعاء بأن يبلغهم الله رمضان قبل الحرب النووية.

وشبه مقدم البرنامج نزيه الأحدب العالم الإسلامي اليوم بنادل في مطعم عليه أن يصفق ويحتفل في عيد ميلاد زبون لا يعرفه، كتشبيه منه لحرب روسيا على أوكرانيا، غير أن العالم الإسلامي عليه دفع فاتورة الحرب بعكس النادل الذي سيحصل على إكرامية.

بدوره، سخر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من المسؤولين الفرنسيين المنتقدين لبلاده، ووصفهم بالديوك، دائما يتصايحون، مذكرا بأن الديك رمز وطني فرنسي.

كما تناولت الحلقة المواضيع التالية:

غراهام يدعو إلى اغتيال بوتين الذي يريد زيلينسكي حيا.

عمران خان للغرب: نحن لسنا عبيدا لكم لنفعل ما تريدون.

نائب إسباني يرحب باللاجئين شرط عدم وجود مسلمين بينهم.

أديرة أوكرانية تطالب بالاستقلال عن الكنيسة الروسية.