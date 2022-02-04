مدة الفيديو 25 minutes 25 seconds 25:25

من برنامج: فوق السلطة البيت الأبيض يصنف قطر حليفا رئيسيا من خارج الناتو

تناولت حلقة (2022/2/4) من برنامج “فوق السلطة” اللقاء الذي جمع الرئيس الأميركي جو بادين بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في البيت الأبيض، حيث صنفت واشنطن قطر حليفا رئيسيا من خارج الناتو.

اقرأ المزيد