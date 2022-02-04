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البيت الأبيض يصنف قطر حليفا رئيسيا من خارج الناتو
تناولت حلقة (2022/2/4) من برنامج “فوق السلطة” اللقاء الذي جمع الرئيس الأميركي جو بادين بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في البيت الأبيض، حيث صنفت واشنطن قطر حليفا رئيسيا من خارج الناتو.
وجاء التصنيف تثمينا لدور الدوحة كشريك إستراتيجي لواشنطن خصوصا خلال عملية الإجلاء من أفغانستان. كما تطرق اللقاء للعلاقات الإستراتيجية بين البلدين والشراكة التجارية والأمنية والعسكرية، بالإضافة إلى تشديد أمير قطر على مناقشة حقوق الشعب الفلسطيني.
كما استعرضت حلقة "فوق السلطة" المواضيع التالية:
– واشنطن تبيع مصر الأسلحة وتمنع عنها مساعدات عسكرية.
– إسرائيل في الإمارات بأعلى مستوى مع "فخامة" هرتسوغ.
– لفتة عبرية بميلاد الملك والموساد قريبا في البحرين.
– خالد الجندي: التعاون مع المخابرات من حسن الإيمان.
– فضلات كيم جونغ أون تصنف ضمن أسرار الدولة.
4/2/2022