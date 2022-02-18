الحرب العالمية الثالثة إن وقعت.. أين يقف العرب؟

تناولت حلقة (2022/2/18) من برنامج “فوق السلطة” موقف الدول العربية في حال اندلعت حرب بين روسيا وأوكرانيا، بعد أن بشر الرئيس الأميركي باجتياح موسكو لكييف قبل أيام، لكنه شيء لم يحدث ويبقى الترقب.

وتساءل مقدم "فوق السلطة" نزيه الأحدب عن موقف العرب في حال اندلعت الحرب العالمية الثالثة، وهل سيتأثر العرب بالتداعيات؟ ليأتي الجواب أن أول آثار الحرب ارتفاع أسعار الخبز في البلدان العربية التي تستورد القمح من أكبر مصدرين له (روسيا وأوكرانيا)، مما سيؤدي إلى ارتفاع المواد الغذائية الأساسية.

كما أن تموضع العرب في الحرب الروسية الأوكرانية بات محل تساؤل أيضا، فأين سيقف السودان؟ ولمن سيرسل الجنود، لأوكرانيا أم روسيا؟ وخليجيا، هل ستكون خدمات قطر الجوية جاهزة لنقل الرعايا الأجانب؟ أما الإمارات -التي دعمت روسيا في سوريا- فهل تدعمها في قصف أوكرانيا؟ فيما البحرين تلمح إلى استعدادها لإرسال جنود من جيشها الذي يضاهي أفضل جيوش العالم.

وفي الشمال المغربي، سيكون الخوف من اصطفاف المغرب في الجهة المقابلة للجزائر فقط من أجل التناقض، لكن حكومة العراق لم تقف مكتوفة الأيدي، وقد طالبت مواطنيها بضرورة سرعة مغادرة أوكرانيا من أجل سلامتهم.

كما تحدث الرئيس الأميركي جو بايدن عن صعوبة أجلاء المواطنين الأميركيين من أوكرانيا في حال غزتها روسيا، لأن الوضع سيكون حربا عالمية في حال تم تبادل إطلاق النار بين الروس والأميركيين، بحسب بايدن.

كما تناولت الحلقة المواضيع التالية:

– بايدن غير واثق بنوايا بوتين وغموضه.

– بن غفير شخصية الأسبوع الأسوأ، فمن كان الأفضل؟

– الإمارات تحتفي بزيارة أردوغان وتصفها بالتاريخية.

– مسلمات الهند تحت رحمة الإرهابيين على الطرقات.

– "إم بي سي" (MBC) تدافع عن إسلام سيد القمني رغما عن أنفه.

– حكومتان في ليبيا، ووزارة سورية لتخليص معاملات الخاطفين.