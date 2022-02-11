مفارقات أزمة تونس.. قيس سعيد "لا يتدخل في القضاء" بل يحله

تناولت حلقة (2022/2/11) من برنامج “فوق السلطة” قول الرئيس التونسي قيس سعيد إنه لا يهاب الموت، لأن الموت أفضل له من العيش كالعبيد، متهما جهات -لم يسمها- بالعمل على تنفيذ مشروع الاغتيالات.

كما أكد الرئيس "كلي الرئاسة" -بحسب مقدم البرنامج- أنه لن يتدخل في القضاء، وتأكيدا للمشككين فقد حل قيس سعيد المجلس الأعلى القضاء حتى لا يتدخل في شؤونه، وفي سابقة تاريخية أخبر سعيد ضيوفه بأن التونسيين سيخرجون في مظاهرات يرفعون فيها شعارات تطالب بتسليم قتلة المعارض شكري بلعيد، وأخرى تطالبه بحل المجلس الأعلى للقضاء.

وقد لاحظ مغردون زيادة في وزن الرئيس قيس سعيد وقارنوها بصورته عند أدائه اليمين الدستورية بعد فوزه في الانتخابات.

وحذر مقدم البرنامج نزيه الأحدب الشباب التونسيين من "ارتكاب الفعل الموحش بحق رئيس الجمهورية لأنه سيضعهم في السجن" كما حدث مع شاب تونسي بعد انتقاده قيس سعيد بفيديو نشره على صفحته بموقع فيسبوك.

كما تناولت الحلقة المواضيع التالية:

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عيون تل أبيب على قاعدة عسكرية في البحرين.

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سيد القمني مات بعد صراع صريح مع الإسلام.