فوق السلطة- بن غفير يعبر عن سعادته بقتل شاب فلسطيني وعبد الخالق عبد الله ينتقد دعوته للسفارة الإماراتية في تل أبيب

تناولت حلقة (2022/12/9) من برنامج “فوق السلطة” تصريح زعيم حركة “المنعة اليهودية” إيتمار بن غفير الذي أشاد فيه بالجندي الإسرائيلي الذي أعدم شابا فلسطينيا من المسافة صفر في بلدة حوارة.

وكتب بن غفير -على حسابه بموقع تويتر- عن ذلك الجندي "أحسنت، عمل دقيق، أنا سعيد.. لقد شرفتنا جميعا، وفعلت ما تم تكليفك به"، ويتهم بن غفير بضلوعه في دعم جرائم ضد الإنسانية، منها مباركته باغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة، ويشار إلى أن بن غفير مرشح لاستلام وزارة الأمن الداخلي في التشكيلة الحكومية المرتقبة في إسرائيل.

كما شارك المتطرف اليميني الإسرائيلي في احتفالات اليوم الوطني الإماراتي التي أقيمت في سفارة أبو ظبي في تل أبيب، وقد وصفت وسائل إعلام عبرية حضوره بأنه كان ضيف شرف في هذا الاحتفال، في حين عبر الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله عن استغرابه من دعوة من وصفه بالصهيوني الفاشي الإرهابي والسياسي المتطرف بن غفير لحفل اليوم الوطني الإماراتي.

وأضاف عبد الله أن الإمارات دولة مبادئ وقيم إنسانية نبيلة، ولا تستقبل أو تستضيف شخصا كريها يروج لخطاب الكراهية ويدعو لقتل العرب.

كما تناولت الحلقة المواضيع الآتية:

محمد رمضان يقلد مايكل جاكسون وكافو البرازيلي يرقص مع العمانيين في الدوحة.

المستشار الألماني يهاتف أمير قطر مهنئًا بتنظيم المونديال، وغالاواي: قولوها بوضوح، لا نريد كأس العالم في بلد مسلم.

الرئيس الإسرائيلي يزور الإمارات والبحرين ويتأثر عاطفيًا بسماع نشيد الاحتلال في المنامة.

ماذا يجري في السويداء، هل هي ثورة جديدة في زمن التطبيع مع دمشق؟

ماكرون أراد نظريًا مساعدة لبنان فهل "تتلبنن" فرنسا بقطع الكهرباء؟

إيران بدون مطوّعين بعد حل شرطة الأخلاق بقرار حكومي.

كيف أسهم منتخب الإمارات في فوز السعودية على الأرجنتين؟

تقديم: نزيه الأحدب