فوق السلطة- ذهب لتفجير مسجد فصار إمامه

تناولت حلقة (2022/12/30) من برنامج “فوق السلطة” قصة الجندي السابق في البحرية الأميركية، ريتشارد ماكيني، الذي نشأ على كراهية الإسلام وشارك في غزو أفغانستان والعراق.

وتبدأ قصة اعتناق ماكيني الإسلام عندما علم بوجود 3 تلاميذ مسلمين مع ابنته في المدرسة، إذ قرر حينها تفجير المسجد والمركز الإسلامي في مدينته لدفع المسلمين إلى الهجرة خارجها، لكن بعد وصوله إلى المركز الإسلامي في مونسي تراجع عن هدفه، وأكد أنه قابل شخصا ابتسم في وجهه وعرض عليه المساعدة، وهي ما رآها لفتة قيمة للغاية.

بدأ ماكيني التعرف على الإسلام، وقال إن هذا الدين لامس قلبه، وطلب من المسؤولين عن المركز أن يساعدوه في أن يصبح مسلما، وبعد اعتناقه الإسلام بدأ في قراءة القرآن والصلاة، حتى شغل منصب رئيس المركز الإسلامي في مونسي لمدة عامين، وأصبح داعية إسلاميا في الولايات المتحدة الأميركية.

كما تناولت حلقة برنامج "فوق السلطة" المواضيع الآتية:

أطفال سوريا أرهقهم التهجير وحوّلهم إلى باعة متجولين.

في أفغانستان، يبيع ابنه لكي يطعم أطفاله الآخرين.

عراقيون يقتاتون من النفايات على بعد أمتار من الثروة.

سودانيون وقعوا عقود عمل في الإمارات، فوجدوا أنفسهم يقاتلون في ليبيا.

تقديم: نزيه الأحدب