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فوق السلطة- إشادات بمونديال قطر.. أفضل نسخة في تاريخ كأس العالم
تناولت حلقة (2022/12/23) من برنامج “فوق السلطة” اختتام مونديال قطر فيفا 2022 في الدوحة بتتويج الأرجنتين بطلا للعالم، والإشادات الواسعة لنجاح البطولة ووصفها بالاستثنائية.
حيث أشاد السفير الفرنسي في الدوحة بتنظيم البطولة، ووصف قطر بالقوة الرائدة في المنطقة، أما السفير الأميركي فقد أكد أن قطر تقود طريق التطور ليس في المنطقة وحسب، بل في العالم أيضا، في التكنولوجيا واستعمالها.
وقال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إن مونديال قطر هو أفضل نسخة من البطولة على الإطلاق.
أما الإعلامي البريطاني بيرس مورغان فقد وصف مونديال قطر بالأفضل في التاريخ.
وأشاد المشجعون القادمون إلى قطر بدقة التنظيم وسهولة التنقل، وقالوا إن كل ما سمعوه في الإعلام عن القطريين كان خاطئا.
كما تنولت الحلقة المواضيع التالية:
- مونديال العرب في الدوحة، افتتح بالقرآن واختُتم بالبِشت العربي.
- شهادات المشجعات الأجنبيات.. مونديال آمن بدون تحرش وسكارى.
- سخرية من دعوة حكومة الهند إلى جلسة لمجلس الأمن حول الإرهاب.
- هل وصف بوتين زعماء أوروبا بأنهم ممسحة أقدام للأميركيين؟
- في تونس انتخابات بدون ناخبين، فهل يصبح الرئيس بدون مرؤوسين؟
- الحطابون الأطفال هجروا مدارسهم وانتشروا في جبال سوريا بحثا عن الدفء.
23/12/2022