فوق السلطة- العرب يصطادون مقاتلا إسرائيليا تقمص دور صحفي بالمونديال ومحلل ألماني يدعو لأفعال شاذة

تناولت حلقة (2022/12/2) من برنامج “فوق السلطة” تقمص جندي إسرائيلي يدعى غاي هوخمان دور صحفي في مونديال فيفا قطر 2022 كان يقود كتيبة في جيش الاحتلال الإسرائيلي متخصصة في قتل النساء والأطفال.

وقال هوخمان في فيديو نشره على صفحته إن العرب يرفضون الحديث معه بمجرد معرفة جنسيته، بل يسارعون للانفضاض من حوله، مع ترديد كلمات تطالب بالحرية لفلسطين والشعب الفلسطيني.

أما في ألمانيا فقد اقترح محلل على إحدى القنوات التلفزيونية بالاحتيال على القانون القطري الذي يجرم المثلية بأن يقوم اللاعبون الألمان بممارسات شاذة عقب كل هدف كنوع من التضامن مع المثليين، بعد رفض قطر والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) ارتداء الأزياء التي تحمل شعارات تروج للمثليين.

كما تناولت الحلقة المواضيع التالية:

الإعلام الإسرائيلي يسأل: هل الأنظمة المطبعة في واد وشعوبها في واد آخر؟

صحفي إسرائيلي يتجول في الدوحة وزميله المقاتل يتقمص دور صحفي.

جينات الكرم العربي تفيض ومشجعون أجانب لمواطنيهم: لا تصدقوا إعلامنا.

فرحة عربية كبرى بمنتخب المغرب تصل إلى مخيمات النزوح السوري.

قطر مروج خضراء غنّاء.. سقطة إعلامية لـ"بي بي سي" أم خطأ فني؟

فأس ملطخة بالدماء هدية فاغنر للاتحاد الأوروبي بعد وصمه روسيا بالإرهاب.

وزير الداخلية الهندي يفاخر بمجازر إبادة ارتكبت بحق المسلمين ويهدد بتكرارها.

بعيدا عن السياسة، هل يكره المسلمون السنة والشيعة بعضهم بعضا؟

تقديم: نزيه الأحدب