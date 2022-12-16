فوق السلطة- فرنسا ترفع القبعة لقطر وألمان يشبّهون أسود المغرب "بداعش"

تناولت حلقة (2022/12/16) من برنامج “فوق السلطة” شكر وزيرة الرياضة الفرنسية قطر بسبب تنظيمها المميز لمونديال كأس العالم 2022، إذ طالبت الوزيرة الفرنسية الجميع برفع القبعة للدولة المنظمة.

وطالب مقدم فوق السلطة الفرنسيين بإبقاء القبعة على رؤوسهم، وذكّرهم بأن أسوء أنواع الافتراء هو الذي يصدر عن المرتكبين للفعل الذين يحاولون تغطية عوراتهم بإلصاقها بالآخرين.

فقد كشفت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية عن استغلال باريس لعمال أجانب لا يملكون أوراق إقامة في منشآت أولمبياد باريس 2024، في ظروف قاسية دون الحصول على عقود عمل، ولا يمنحون إجازة ليوم واحد في الأسبوع. وتضيف الصحيفة أن العمال يقومون بأعمال شاقة مقابل مبالغ زهيدة ودون الحصول على ضمان اجتماعي.

من جهة أخرى، هاجمت قناة "ويلت" ألمانية لاعبي منتخب المغرب بعد انتشار صورة لهم وهم يرفعون السبابة -إشارة التوحيد عند المسلمين- وشبّهتهم بمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، وتعرف هذه القناة بأنها معادية للإسلام وتسخّر بثها لدعم إسرائيل.

كما تناولت الحلقة المواضيع التالية:

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تقديم: نزيه الأحدب