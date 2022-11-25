فوق السلطة- مونديال قطر.. الهوية الإسلامية فوق الهواية الكروية

مونديال قطر.. الهوية الإسلامية فوق الهواية الكرويةسلطت حلقة (2022/11/25) من برنامج “فوق السلطة” الضوء على حفل افتتاح مونديال قطر 2022 الذي أقيم مؤخرا في العاصمة القطرية الدوحة، بصبغة عربية إسلامية.

ولم يرق الحفل بطابعه العربي والإسلامي للكثير من الأجهزة الإعلامية الغربية التي تهاجم قطر منذ حصولها على حق استضافة كأس العالم، لكن اللافت في الموضوع هو تصدر بعض السياسيين والإعلاميين العرب للمهمة ضد مونديال قطر في العالم العربي، حيث غرد علاء نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك مهاجما المونديال.

وتولى إعلامي مصري الهجوم على قطر بوصفه دعوتها إلى الإسلام أثناء المونديال بالجريمة، ليلاقي رواجا عند المغردين الإسرائيليين الذي يهاجمون مونديال قطر بتسميته أفشل مونديال، واتهام قطر بأسلمته، كما لم تتوقف وسائل الإعلام الإسرائيلي عن تشويه قطر والمونديال.

وقد عبر مراسلون إسرائيليون في قطر دخلوا ضمن شروط الفيفا لاستضافة كأس العالم، عن انزعاجهم مما تلقوه من رفض شعبي واسع لإجراء المقابلات معهم، ورفع أعلام فلسطين في كل مكان.

كما تناولت الحلقة المواضيع التالية: