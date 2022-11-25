فوق السلطة- مونديال قطر.. الهوية الإسلامية فوق الهواية الكروية
ولم يرق الحفل بطابعه العربي والإسلامي للكثير من الأجهزة الإعلامية الغربية التي تهاجم قطر منذ حصولها على حق استضافة كأس العالم، لكن اللافت في الموضوع هو تصدر بعض السياسيين والإعلاميين العرب للمهمة ضد مونديال قطر في العالم العربي، حيث غرد علاء نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك مهاجما المونديال.
وتولى إعلامي مصري الهجوم على قطر بوصفه دعوتها إلى الإسلام أثناء المونديال بالجريمة، ليلاقي رواجا عند المغردين الإسرائيليين الذي يهاجمون مونديال قطر بتسميته أفشل مونديال، واتهام قطر بأسلمته، كما لم تتوقف وسائل الإعلام الإسرائيلي عن تشويه قطر والمونديال.
وقد عبر مراسلون إسرائيليون في قطر دخلوا ضمن شروط الفيفا لاستضافة كأس العالم، عن انزعاجهم مما تلقوه من رفض شعبي واسع لإجراء المقابلات معهم، ورفع أعلام فلسطين في كل مكان.
كما تناولت الحلقة المواضيع التالية:
- حملة إسرائيلية شرسة ضد قطر بمشاركة علاء حسني مبارك وفلول.
- إنفانتينو: لن يموت مشجعو الملاعب إذا توقفوا عن شرب البيرة.
- صحفي فرنسي يشكو من كثرة مساجد المسلمين في الدوحة.
- ذاكر نايك: المئات يشهرون إسلامهم على هامش كأس العالم.
- رئيس الجزائر دفاعا عن الإنجاز العربي: كل ذي نعمة محسود.
- إعلام السعودية والكويت يدعم المونديال وعسومي البحرين ينفذ أجندة خارجية.
تقديم: نزيه الأحدب