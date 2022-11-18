فوق السلطة- ما علاقة أميركا بتفجير إسطنبول؟

تناولت حلقة (2022/11/18) من برنامج “فوق السلطة” رفض السلطات التركية قبول التعازي الأميركية في ضحايا انفجار شارع الاستقلال بميدان تقسيم في إسطنبول، الأسبوع الماضي.

ويرجع رفض هذه التعزية إلى ما قاله وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن "أميركا تدعم الإرهاب في شمال سوريا"، في إشارة منه لدعم واشنطن لحزب العمال الكردستاني في شمال سوريا، وقد سبق للوزير التركي اتهام أميركا بالوقوف خلف محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

وتتهم تركيا أميركا بدعم التنظيمات المعادية لتركيا، وعدم تسليمها فتح الله غولن المصنف إرهابيا، إضافة إلى احتضان تنظيمه.

وشهدت العلاقات الأميركية التركية توترا حادا بعد شراء الأخيرة منظومة الدفاع الجوية الروسية "إس-400" (S-400) من موسكو، بعد رفض أميركا بيع النظام الجوي باتريوت لإسطنبول.

كما تناولت الحلقة المواضيع الآتية:

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تقديم: نزيه الأحدب