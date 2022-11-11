فوق السلطة- لن نبدّل ديننا لأجل كأس العالم

سلطت حلقة (2022/11/11) من برنامج “فوق السلطة” الضوء على تصريحات نجم الكرة المصرية السابق محمد أبو تريكة، المتعلقة بمطالب منح المثليين حق التعبير عن أنفسهم خلال بطولة كأس العالم قطر فيفا 2022.

حيث أكد النجم المصري أن المسلمين لن يبدلوا دينهم من أجل بطولة عالمية تستمر 28 يوما، داعيا الجماهير القادمة إلى قطر أن تحترم دين المسلمين ومشاعرهم.

كما تناولت الحلقة المواضيع التالية:

قطر تعلن قرب نفاد تذاكر المونديال رغم نفاق المشوّشين.

بوتين: رفاهية الغرب قائمة على نهب أفريقيا وإفقارها.

قديروف يصف زيلينسكي بالعفريت ويعرض عليه وظيفة.

ديمقراطية "النطيطة والزحليقة" في انتخابات البحرين.

اضطهاد المسلمين وإساءات للإسلام في الهند وأستراليا ومالي.

حواس يريد إسكات الأذان وإلهام تنتقد تغييب المشاهد الخلاعية.

تقديم: نزيه الأحدب