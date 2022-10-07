قيس سعيد يقدم تقارير تلفزيونية وقناة ألمانية تشبهه بالقذافي

تناولت حلقة (2022/10/7) من برنامج “فوق السلطة” الاختراع الجديد في عالم الإعلام والذي سجل في تونس، حيث لم يعد من الضروري إيفاد مراسل إلى قصر قرطاج.

إذ إن الرئيس التونسي قيس سعيد يقدم بنفسه تقريرا إعلاميا كاملا من القصر عن اللقاء الذي يقوم به بصوت عالي أمام الكاميرات، مع ذكر اسم وصفة الضيف، والمواضيع المتناولة خلال اللقاء.

من جهة أخرى قدم التلفزيون الألماني "دويتشه فيله" (DW) تقريرا يستعرض أوجه الشبه بين الرئيس التونسي قيس سعيد والعقيد الليبي الراحل معمر القذافي، وأكد التقرير أن الرجلين يحملان نفس البرنامج، حيث أوقف سعيد العمل بالدستور التونسي في 25 يوليو/تموز 2021، بينما قام القذافي عام 1969 بإلغاء العمل بالدستور الذي كان معتمدا في بلاده.

وقد قام ناشطون بمقارنة حركة الجسد لدى الرئيس التونسي والزعيم النازي أدولف هتلر بسبب الانفعالية الدائمة.

كما أجرى برنامج "فوق السلطة" دراسة للشخصيتين ولم يجد أي تشابه لأن الرئيس قيس سعيد لا يمك كاريزما الطاغية التي كان يمتلكها هتلر.

كما تناولت الحلقة المواضيع التالية: