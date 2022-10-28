عمرو أديب يتعمد إغاظة المصريين على الهواء وإسرائيل تمنع تصدير الحمير إلى غزة

تناولت حلقة (2022/10/28) من برنامج “فوق السلطة” الانتقاد الذي طال المذيع المصري عمرو أديب بسبب ظهوره المستمر في برامجه وهو يتناول الطعام بصورة مستفزة.

وقد هاجم الفنان شريف حمدي المذيع عمرو أديب بسبب الظهور اليومي في فقرة الأكل وهو يأكل بنهم، ويطالب المصريين في الوقت نفسه بتحمل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، بحسب قول الفنان، ويطلب أديب من المصورين الاقتراب من الأكل من أجل أن يصاب المشاهدون بالحسرة، حسب زعمه.

وقد وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي انتقادا لما أسماها المطابخ المفتوحة على الهواء، وقال إن الشعب ليس بحاجة لمن يعلمهم كيف يأكل، كما هاجم الرئيس المصري المسلسلات المصرية ووسائل الإعلام لأنها جعلت الدولة خصما للمواطن في مواجهة التحديات.

إسرائيل والحمير

وفي موضوع آخر تابعته "فوق السلطة"، أوقفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي توريد الحمير إلى قطاع غزة المحاصر بحجة أن الفلسطينيين يعذبون الحمير ويسيئون معاملتها في القطاع الذي يحاصره الاحتلال منذ العام 2008.

وتعمل قوات الاحتلال الإسرائيلي على منع الدواء والغذاء على أطفال قطاع غزة، كما أنهم هدفها الأول في الحروب، وقد قتلت منهم أكثر من ألف طفل داخل القطاع فقط خلال حروبها على غزة منذ محاصرتها، كما صادرت قوات الاحتلال دراجة أطفال كانوا يعلبوا بها في الخليل.

كما تناولت الحلقة المواضيع التالية: