ضابط هندوسي يتعهد بقتل جميع المسلمين ومحكمة أوروبية تقضي بحظر الحجاب

تناولت حلقة (2022/10/21) من برنامج “فوق السلطة” تحريض أحد الضباط الهندوس على المسلمين ومخاطبة جموع المتظاهرين الهندوس حول أحد المساجد بالاستمرار في أعمالهم، متعهدا بقتل جميع المسلمين.

بدوره حذر تجاشوي ياداف، نائب رئيس وزراء ولاية بيهار الهندية. الهنود من مقاطعة العرب لهم على خلفية اضطهاد المسلمين في الهند، وذكّرهم بأن الوقود يأتي للهند من البلدان العربية.

وفي سياق ملاحقة المسلمين، قضت محكمة العدل الأوروبية بالسماح بحظر الحجاب في مقرات العمل، إذا ارتأت إدارات المؤسسات ذلك كونه يحمل دلالات دينية، ويجب منع كل ما يشير إلى التمايز بالدين برأيهم، وتساءل مقدم البرنامج نزيه الأحدب عما إذا ستطالب المحكمة الأوروبية بتغيير أعلام الدول الأوروبية لأنه تحمل شعارات ذات دلالة دينية.

ويأتي القرار الأوروبي في وقت يدعو فيه الساسة الأوروبيون مواطنو دولهم بتكثيف ملابسهم خلال فصل الشتاء لتجنب البرد جراء انقطاع الغاز الروسي عنهم بسبب الحرب في أوكرانيا.

من جهة أخرى فرضت سويسرا غرامة قدرها ألف دولار على كل امرأة ترتدي النقاب في الأماكن العامة، ليضع نزيه الأحدب تساءلا آخر حول ما إذا كان هناك غرامات على التعري في الدول الأوروبية أم أن الأمر حرية شخصية؟

كما تناولت الحلقة المواضيع التالية: