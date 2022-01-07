بسبب خلاف عائلي.. مجزرة جبلة ترعب العراقيين

تناولت حلقة (2022/1/7) من برنامج “فوق السلطة” حادثة جبلة في محافظة بابل العراقية، التي راح ضحيتها 20 شخصا من عائلة واحدة، بعد أن قالت القوات الأمنية إنها كانت تلاحق مشتبها بهم بتهمة الإرهاب.

لكن القصة كما ترويها وسائل إعلام عراقية أن أحد الفلاحين اختلف مع قريب له يعمل في أحد الأجهزة الأمنية، فأقدم الضابط على الهجوم على منزل الضحية مع قوة أمنية مدجّجة بالأسلحة بحجة أن الشخص مطلوب بتهم مخدرات وإرهاب، كما اتهمته الشرطة بقتل عائلته بصورة جماعية قبل أن ينتحر.

وبعد الحادثة -التي يرى مقدم البرنامج نزيه الأحدب أنها أعلنت وفاة بعض الأجهزة الأمنية العراقية- أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إقالة عدد من المسؤولين الأمنيين.

وفي العراق أيضا قتل وجرح أفراد أسرة قرروا الخروج في نزهة، بعد أن انفجر بهم لغم أرضي يوصف بأنه من مخلفات الحرب في صحراء رميلة.

من جهة أخرى، أشاد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله بالأمن الذي يعيشه العراق، وأعاد الفضل في ذلك إلى الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

ورصدت الحلقة العطلة التي أعلنتها بعض المحافظات العراقية في ذكرى اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ورفيقه العراقي أبو مهدي المهندس، في حين تعلن إيران عن عطلة مشابهة في جميع مناطق البلاد.

كما تناولت الحلقة المواضيع الآتية:

– بوتين يعايد طفلة سورية وطيرانه يقتل طفلة أخرى في جسر الشغور.

– إعلام الرئيس عباس يتبنّى تسوية إطلاق أبو هواش في الرمق الأخير.

– عبد الملك الحوثي رئيسًا لحكومة اليمن بقرار من مجموعة "إم بي سي" (MBC) السعودية.

– سعيّد: لست من كوكب المرزوقي الذي يثبت أنه من أهل الأرض.

– إلهام شاهين تهاجم الفنانين الرافضين للقبلات والأحضان في الدراما.

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