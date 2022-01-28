أبو ظبي تتصدى للصواريخ والحوثيون يعلنون: نقصف الإمارات لإدخال السعادة على قلوب المسلمين

تناولت حلقة (2022/1/28) من برنامج “فوق السلطة” حديث وكيل وزارة الإعلام التابعة للحوثيين نصر الدين عامر عن أنهم يقصفون الإمارات لإدخال السعادة على قلوب المسلمين.

وتأتي التصريحات بعد قيام جماعة الحوثي في اليمن بقصف العاصمة الإماراتية أبو ظبي مرتين خلال أسبوع؛ ردا على ما أسموه العدوان على البلاد.

وحذر المتحدث العسكري لجماعة الحوثي الشركات العاملة في الإمارات بضرورة توخي الحذر ومغادرتها، بعد أن باتت بلدا غير أمن ووصفوها بالدويلة. في المقابل، أعلنت الإمارات ردها بتدمير منصة صواريخ باليستية في محافظة الجوف اليمنية في إطار ما أسمته احتفاظها بحقها في الرد.

وحسب مسؤولين إماراتيين، فإن الهجمات الحوثية على الإمارات دليل على تراجعهم على الأرض، ومحاولة يائسة منهم لخلق انتصار وهمي. من جهة أخرى، رجح عضو المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات ضرار الفلاسي أن تكون الصواريخ الحوثية انطلقت من داخل الإمارات، وليس من اليمن أو إيران، وهي تصريحات استغربها مقدم البرنامج؛ إذ كيف تنطلق الصواريخ التي تستهدف الإمارات من داخل البلاد نفسها؟

وطالبت الولايات المتحدة الأميركية رعاياها في الإمارات بتوخي الحذر والحفاظ على مستوى عال من الوعي الأمني، ودعتهم إلى البحث عن أقرب ملجأ في حال سماع أي انفجارات، ودخل الجنود الأميركيين في قاعدة الظفرة بأبو ظبي إلى الملاجئ أثناء القصف الحوثي.

لكن الغريب أن إسرائيل لم تصدر أي توجيه علني لرعاياها في الإمارات -التي تحولت حسب وسائل إعلام إسرائيلية إلى مركز الحج الجديد للإسرائيليين- رغم تحذيرهم منتصف العام الماضي من السفر إلى الإمارات بسبب تفشي وباء كورونا.

وفي الوقت الذي تعاني فيه أبو ظبي ودبي من الصواريخ الحوثية -التي أصبحت تهدد الشريان الرئيسي المتمثل في السياحة- أعلنت إمارة رأس الخيمة اعتزامها افتتاح أول صالة قمار في المنطقة، بالتعاون مع شركة أميركية متخصصة في هذا المجال، كما أعلنت اكتشاف أول "حبة بن" في العالم، ويعود تاريخها إلى 4 آلاف سنة، حسب ما ذكرته الإمارة.

كما تناولت الحلقة المواضيع التالية: