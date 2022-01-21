السيسي: أعطوني 50 مليار دولار وسأسمح بالتظاهر

تناولت حلقة (2022/1/21) من برنامج “فوق السلطة”، مطالبة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للغرب بدفع 50 مليار دولار سنويا لخزينة الدولة المصرية، من أجل السماح للمصريين بالتظاهر.

وقال الرئيس المصري في لقائه مع الصحفيين الأجانب -على هامش فعاليات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ- إن الشعب المصري يريد الأكل لا التظاهر، داعيا الدول والمنظمات التي تطالب بحق التظاهر أن تعطي الشعب المصري الغذاء والدواء قبل أن تطالب بالحرية له.

وتساءل السيسي عما إذا كان الغرب يحب الشعب المصري ويخاف عليه أكثر من الرئيس وحكومته، مؤكدا أنه مستعد في ذات الوقت لإقامة انتخابات كل عام، على أن تدفع الدول المطالبة بالحرية ثمنها، مشددا في ذات الوقت على أن إرادة الناس هي المعيار الذي يحتكم إليه، وفي حال طالبه الشعب بالرحيل فسينفذ ذلك فورا، بحسب قوله.

كما تناولت الحلقة الموضوعات التالية: