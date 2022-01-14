كازاخستان.. بلاد الظاهر بيبرس في عهدة الأمن الروسي.

تناولت حلقة (2022/1/14) من برنامج “فوق السلطة” الموقف الروسي من تصاعد الاحتجاجات في كازاخستان، وهي بلاد الظاهر بيبرس رابع سلاطين الدولة المملوكية، ومؤسسها الحقيقي.

وشهدت كازاخستان الغنية بالنفط والغاز مؤخرا مظاهرات احتجاجية على ارتفاع أسعار الوقود، وأذهل تحول هذه الاحتجاجات إلى أعمال عنف المراقبين، ليعتقد البعض أن الأمر أكبر من مجرد ارتفاع في أسعار الوقود.

واتهمت الولاياتُ المتحدة روسيا بتوسيع نفوذها، وأعلن الإعلام التابع لموسكو هزيمة واشنطن ودعاها إلى عدم التغطي بجهلها في أوضاع كازاخستان، مما استدعى تحذيرا من أميركا لروسيا برد قوي إذا قررت غزو أوكرانيا حسب الإعلام الفرنسي، في حين يرى الإعلام الألماني أن ما يحدث في كازاخستان وأوكرانيا يعد دعوات لقرع طبول الحرب.

واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثورات الملونة بمحاولة السعي لتدمير المنطقة، واتهم ما أسماه الإرهاب العالمي باستهداف كازاخستان، الأمر الذي دفع مقدم البرنامج نزيه الأحدب إلى التعليق بأن مصطلح "الإرهاب" لم يطلق على المسلمين هذه المرة.

وتعد كازاخستان تاسع أكبر دولة في العالم، وتبلغ مساحتها أكبر من مساحة دول أوروبا الشرقية مجتمعة، ويسكنها نحو 17 مليون نسمة، 70% منهم مسلمون.

كما تناولت الحلقة مواضيع أخرى: