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من برنامج: فوق السلطة

انقلاب أم "شبه انقلاب" أم "برشا قانوني".. ماذا حدث في تونس؟

تناولت حلقة (2021/8/6) من برنامج “فوق السلطة” العناوين التالية: اللبنانيون يحيون ذكرى قنبلة بيروت ومسؤولوهم غير مسؤولين. واشنطن تدعو سعيّد إلى العودة للديمقراطية في أقرب وقت.
6/8/2021
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