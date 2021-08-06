23:09

من برنامج: فوق السلطة انقلاب أم "شبه انقلاب" أم "برشا قانوني".. ماذا حدث في تونس؟

تناولت حلقة (2021/8/6) من برنامج “فوق السلطة” العناوين التالية: اللبنانيون يحيون ذكرى قنبلة بيروت ومسؤولوهم غير مسؤولين. واشنطن تدعو سعيّد إلى العودة للديمقراطية في أقرب وقت.

اقرأ المزيد