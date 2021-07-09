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من برنامج: فوق السلطة

خلاف سعودي إماراتي.. فهل هو عابر؟

تناولت حلقة (2021/7/9) من برنامج “فوق السلطة” الموضوعات التالية: خلاف سعودي إماراتي، فهل هو عابر؟ الرياض تغلق أجواءها مع أبو ظبي، والعربية تفتح هواءها لحماس.
9/7/2021
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