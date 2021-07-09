search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
تبديل القائمة
منتدى قطر الاقتصادي
ثقافة
رياضة
تبديل القائمة
يورو 2020
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
25:07
من برنامج:
فوق السلطة
خلاف سعودي إماراتي.. فهل هو عابر؟
تناولت حلقة (2021/7/9) من برنامج “فوق السلطة” الموضوعات التالية: خلاف سعودي إماراتي، فهل هو عابر؟ الرياض تغلق أجواءها مع أبو ظبي، والعربية تفتح هواءها لحماس.
اقرأ المزيد
9/7/2021
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من حلقات برنامج:
فوق السلطة
صاروا أكثر من 5 متظاهرين ولم يستقل.. هل ينفذ محمود عباس وعده؟
play
25:30
الإمارات تتبرع للاستيطان والتهويد في موديعين عيليت
play
25:10
قيادات الإخوان إلى الإعدام.. وقاضٍ يسأل الشيخ لماذا تصلي على النبي؟
play
25:23
بعد الإهانة والصدمة والبيضة.. صفعة على وجه ماكرون
play
25:23
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
فوق السلطة
صاروا أكثر من 5 متظاهرين ولم يستقل.. هل ينفذ محمود عباس وعده؟
play
25:30
الإمارات تتبرع للاستيطان والتهويد في موديعين عيليت
play
25:10
قيادات الإخوان إلى الإعدام.. وقاضٍ يسأل الشيخ لماذا تصلي على النبي؟
play
25:23
بعد الإهانة والصدمة والبيضة.. صفعة على وجه ماكرون
play
25:23
شاهد المزيد
المزيد من أخرى
عن السينما- أفلام الأشباح والجن
فوق السلطة 240 – هل هددت إثيوبيا مصر والسودان بالقنبلة المائية؟
صاروا أكثر من 5 متظاهرين ولم يستقل.. هل ينفذ محمود عباس وعده؟
المرأة السورية في المستشفيات الميدانية: روايات ممرضات وطبيبات عشن الحرب – بكسر التاء
الأكثر قراءة
بعد الاجتماع المثير لمجلس الأمن.. تعرف على أهم الشركات والدول التي تمول سد النهضة
الشيخ عاطف الإسكيلبلي.. الثائر الذي أعدمه أتاتورك بسبب العمامة
طالبان تؤكد سيطرتها على 85% من أفغانستان وتربط توقف هجماتها بنجاح محادثات الدوحة
ما أفضل وقت للنوم ليلا وما الـ6 أمور التي يجب عدم فعلها قبله؟