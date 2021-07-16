من برنامج: فوق السلطة بعد أن أغرق كورونا تونس.. قيس سعيد يتلقح ويعلن الحرب على الفيروس

تناولت حلقة (2021/7/16) المواضيع التالية: مسؤول بارز في فتح يطالب بطرد الإمارات من الجامعة العربية. بعد حماس.. قناة العربية في معقل طالبان تقابل من تتهمهم بالإرهاب.

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