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من برنامج:
فوق السلطة
بعد أن أغرق كورونا تونس.. قيس سعيد يتلقح ويعلن الحرب على الفيروس
تناولت حلقة (2021/7/16) المواضيع التالية: مسؤول بارز في فتح يطالب بطرد الإمارات من الجامعة العربية. بعد حماس.. قناة العربية في معقل طالبان تقابل من تتهمهم بالإرهاب.
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16/7/2021
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آخر تحديث: 16/7/2021
08:07 PM (مكة المكرمة)
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