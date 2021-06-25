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25:10
من برنامج:
فوق السلطة
الإمارات تتبرع للاستيطان والتهويد في موديعين عيليت
تناولت حلقة (2021/6/25) من برنامج “فوق السلطة” المواضيع التالية: “الرئيس الإيراني رئيسي دمه للعراق ويده للسعودية”، و”أبو عبيدة في الطريق والسنوار سيصلي قريبا في القدس”.
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25/6/2021
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