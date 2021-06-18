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من برنامج: فوق السلطة قيادات الإخوان إلى الإعدام.. وقاضٍ يسأل الشيخ لماذا تصلي على النبي؟

تناولت حلقة (2021/6/18) من برنامج “فوق السلطة” المواضيع: مسيرة الأعلام الباردة في مواجهة علم فلسطين الواحد. وزير خارجية الإمارات يودع بحرقة أشكنازي ويستقبل بشوق لابيد.

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