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25:23
من برنامج:
فوق السلطة
قيادات الإخوان إلى الإعدام.. وقاضٍ يسأل الشيخ لماذا تصلي على النبي؟
تناولت حلقة (2021/6/18) من برنامج “فوق السلطة” المواضيع: مسيرة الأعلام الباردة في مواجهة علم فلسطين الواحد. وزير خارجية الإمارات يودع بحرقة أشكنازي ويستقبل بشوق لابيد.
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18/6/2021
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