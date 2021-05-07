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25:30
من برنامج:
فوق السلطة
احذروا صاروخ الصين.. قد يسقط على رؤوسكم
تناولت حلقة (2021/5/7) من برنامج “فوق السلطة” المواضيع: احذروا صاروخ الصين، قد يسقط على رؤوسكم. أميركا تطمئن المتوجسين، وخامنئي يتهمها بالفتنة. الشيخ الطيب: خُيِّل إليهم أن رأس الأزهر حان قطافه.
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7/5/2021
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