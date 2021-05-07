25:30

من برنامج: فوق السلطة احذروا صاروخ الصين.. قد يسقط على رؤوسكم

تناولت حلقة (2021/5/7) من برنامج “فوق السلطة” المواضيع: احذروا صاروخ الصين، قد يسقط على رؤوسكم. أميركا تطمئن المتوجسين، وخامنئي يتهمها بالفتنة. الشيخ الطيب: خُيِّل إليهم أن رأس الأزهر حان قطافه.

اقرأ المزيد