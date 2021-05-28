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25:06
من برنامج:
فوق السلطة
من هو المطلوب الأول لإسرائيل ولماذا يرعبها؟
تناولت حلقة (2021/5/28) من برنامج “فوق السلطة” المواضيع التالية: كتائب القسام لجيش الاحتلال: إن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا. من هو محمد الضيف المطلوب الأول لإسرائيل ولماذا يرعبها؟
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28/5/2021
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