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27:07
من برنامج:
فوق السلطة
كيف رصد الإعلام العربي الأحداث بغزة والقدس والضفة؟
تناولت حلقة (2021/5/21) من برنامج “فوق السلطة” المواضيع التالية: مراسلو الجزيرة على الأرض ولو سُوّيت مكاتبهم بالأرض. دبلوماسية الإمارات تساوي بين المعتدي والمعتدى عليه.
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21/5/2021
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