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من برنامج: فوق السلطة كيف رصد الإعلام العربي الأحداث بغزة والقدس والضفة؟

تناولت حلقة (2021/5/21) من برنامج “فوق السلطة” المواضيع التالية: مراسلو الجزيرة على الأرض ولو سُوّيت مكاتبهم بالأرض. دبلوماسية الإمارات تساوي بين المعتدي والمعتدى عليه.

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