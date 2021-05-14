25:16

من برنامج: فوق السلطة غزة تحت العدوان والعدسات.. والعرب يستنكرون

تناولت حلقة (2021/5/14) من برنامج “فوق السلطة” مواضيع: غزة تحت العدوان والعدسات والعرب يستنكرون. معاريف: إسرائيل تحترق، وما يحصل حرب حقيقية. قيادي فتحاوي: نحن أم الولد وأبوه ولا نساند حماس.

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