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25:16
من برنامج:
فوق السلطة
غزة تحت العدوان والعدسات.. والعرب يستنكرون
تناولت حلقة (2021/5/14) من برنامج “فوق السلطة” مواضيع: غزة تحت العدوان والعدسات والعرب يستنكرون. معاريف: إسرائيل تحترق، وما يحصل حرب حقيقية. قيادي فتحاوي: نحن أم الولد وأبوه ولا نساند حماس.
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14/5/2021
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آخر تحديث: 14/5/2021
08:02 PM (مكة المكرمة)
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