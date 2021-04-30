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من برنامج: فوق السلطة

بعد شنق المُقرئ.. أفيخاي يُدرّس القرآن

تناولت حلقة (2021/4/30) من برنامج “فوق السلطة” العناوين: القدس فوق كل السلطات وباب العامود فوق أقفال الاحتلال. موسكو تنذر واشنطن: إن صعدتم صعدنا والبايدن أظلم. هل يؤثر كورونا الهندي على الخليج؟
30/4/2021
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