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من برنامج: فوق السلطة الإمارات تهنئ إيران برمضان وإسرائيل بالنكبة

تناولت حلقة (2021/4/23) من برنامج “فوق السلطة” الموضوعات التالية: الإمارات تهنئ إيران برمضان وإسرائيل بالنكبة. ليالي النووي في فيينا وعروض قوة في طهران.

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