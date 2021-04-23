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من برنامج: فوق السلطة

الإمارات تهنئ إيران برمضان وإسرائيل بالنكبة

تناولت حلقة (2021/4/23) من برنامج “فوق السلطة” الموضوعات التالية: الإمارات تهنئ إيران برمضان وإسرائيل بالنكبة. ليالي النووي في فيينا وعروض قوة في طهران.
23/4/2021
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