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25:28
من برنامج:
فوق السلطة
الإمارات تهنئ إيران برمضان وإسرائيل بالنكبة
تناولت حلقة (2021/4/23) من برنامج “فوق السلطة” الموضوعات التالية: الإمارات تهنئ إيران برمضان وإسرائيل بالنكبة. ليالي النووي في فيينا وعروض قوة في طهران.
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23/4/2021
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