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من برنامج: فوق السلطة

لبنان بلد نووي.. رجاء أطفئ السيجارة

تناولت حلقة (2021/4/2) من برنامج “فوق السلطة” العناوين التالية: أسبوع مصر الحزين.. القطارات مجددا تأكل العابرين. وتعويم “إيفر غيفن” سيئة السمعة ناقلة الحيوانات البنوية.
2/4/2021
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