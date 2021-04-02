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25:29
من برنامج:
فوق السلطة
لبنان بلد نووي.. رجاء أطفئ السيجارة
تناولت حلقة (2021/4/2) من برنامج “فوق السلطة” العناوين التالية: أسبوع مصر الحزين.. القطارات مجددا تأكل العابرين. وتعويم “إيفر غيفن” سيئة السمعة ناقلة الحيوانات البنوية.
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2/4/2021
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