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25:06
من برنامج:
فوق السلطة
فرنسا تعود للأرقام العربية والعرب يستخدمون الهندية
تناولت حلقة (2021/4/16) من برنامج “فوق السلطة” العناوين التالية: فرنسا تعود للأرقام العربية والعرب يستخدمون الهندية. بائع شاي على أرصفة العراق بزي التخرج. جامعة إيطالية تخرج دكتورا بعمر 96 سنة.
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16/4/2021
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