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من برنامج: فوق السلطة

فرنسا تعود للأرقام العربية والعرب يستخدمون الهندية

تناولت حلقة (2021/4/16) من برنامج “فوق السلطة” العناوين التالية: فرنسا تعود للأرقام العربية والعرب يستخدمون الهندية. بائع شاي على أرصفة العراق بزي التخرج. جامعة إيطالية تخرج دكتورا بعمر 96 سنة.
16/4/2021
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