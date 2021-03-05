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من برنامج: فوق السلطة

وسط طوفان "الإسلاموفوبيا".. 3 أخبار إيجابية عن مسلمي الغرب

تناولت حلقة (2021/3/5) من برنامج “فوق السلطة” موضوعاتها بالعناوين التالية: الأسد يوصي بوقف برامج الطبخ على شاشات دمشق. الرئيس التونسي يعتبر مظاهرات النهضة إفلاسا سياسيا.
5/3/2021
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