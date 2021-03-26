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25:01
من برنامج:
فوق السلطة
فوازير نتنياهو.. سمِّ 4 دول عربية تنتظر التطبيع
تناولت حلقة (2021/3/26) من برنامج “فوق السلطة” العناوين التالية: مهاجمة السيسي من تركيا ممنوعة حتى إشعار آخر، و”فوازير نتنياهو.. سمِّ 4 دول عربية تنتظر التطبيع”، و”الإمارات مقصدا لطلاب العلم اليهودي”.
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26/3/2021
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