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من برنامج: فوق السلطة

معمم إماراتي مجنس يتطاول على علماء الكويت

تناولت حلقة (2021/2/26) من برنامج “فوق السلطة” موضوعاتها بالعناوين التالية: معمم إماراتي مجنس يتطاول على علماء الكويت ودعاتها. الحوثيون يهددون باحتلال السعودية مستشهدين بكلام ترامب.
26/2/2021-|آخر تحديث: 26/2/202107:59 PM (مكة المكرمة)
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