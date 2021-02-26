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25:17
من برنامج:
فوق السلطة
معمم إماراتي مجنس يتطاول على علماء الكويت
تناولت حلقة (2021/2/26) من برنامج “فوق السلطة” موضوعاتها بالعناوين التالية: معمم إماراتي مجنس يتطاول على علماء الكويت ودعاتها. الحوثيون يهددون باحتلال السعودية مستشهدين بكلام ترامب.
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26/2/2021
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آخر تحديث: 26/2/2021
07:59 PM (مكة المكرمة)
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