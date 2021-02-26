25:17

من برنامج: فوق السلطة معمم إماراتي مجنس يتطاول على علماء الكويت

تناولت حلقة (2021/2/26) من برنامج “فوق السلطة” موضوعاتها بالعناوين التالية: معمم إماراتي مجنس يتطاول على علماء الكويت ودعاتها. الحوثيون يهددون باحتلال السعودية مستشهدين بكلام ترامب.

اقرأ المزيد