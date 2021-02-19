من برنامج: فوق السلطة بيوم واحد.. الإمارات تعايد إيران وتدينها في الإعلام

تناولت حلقة (2021/2/19) من برنامج “فوق السلطة” موضوعاتها بالعناوين التالية: من هم شركاء أميركا في الخليج، العرب أم إيران؟ بيوم واحد الإمارات تعايد إيران وتدينها في الإعلام.

اقرأ المزيد