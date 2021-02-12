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من برنامج: فوق السلطة

هل ينافس الحوثي الرجل الأوفر حظا في العالم؟

تناولت حلقة (2021/2/12) من برنامج “فوق السلطة” المواضيع التالية: واشنطن تبرئ الحوثيين من الإرهاب فيقصفون أبها. ضاحي خلفان: جو بايدن يدعم الإخوان والحوثيين والمثليين.
12/2/2021
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