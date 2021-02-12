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25:03
من برنامج:
فوق السلطة
هل ينافس الحوثي الرجل الأوفر حظا في العالم؟
تناولت حلقة (2021/2/12) من برنامج “فوق السلطة” المواضيع التالية: واشنطن تبرئ الحوثيين من الإرهاب فيقصفون أبها. ضاحي خلفان: جو بايدن يدعم الإخوان والحوثيين والمثليين.
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12/2/2021
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