أوميكرون يضرب العالم.. فهل تكون الضربة الأخيرة؟

تناولت حلقة (2021/12/31) من برنامج “فوق السلطة” تأثير المتحور “أوميكرون” الجديد من فيروس كورونا على حياة الناس خلال عطلة نهاية العام 2021.

ونقلت الحلقة رأي خبير عالمي من جامعة "جونز هوبكنز" يرى أن السلالة المتحورة الجديدة من كورونا هي بداية نهاية الفيروس، وفقا لأبحاث علمية.

وقد نسف فيروس كورونا مصطلح الشعوب المتحضرة والمثقفة؛ حيث تعاني السلطات الأوروبية الصحية من طيش العوام وأحيانا النجوم من عدم الالتزام بإجراءات الوقاية من الوباء، فقد توفي في بلجيكا بطل العالم بالملاكمة سينيسترا المعروف بمعارضته الشديدة للإجراءات الحكومية ضد فيروس كورونا ولقاحاته، بعد إصابته بالمرض.

أما في برشلونة الإسبانية فقد خرجت مظاهرات شعبية حاشدة رافضة للاحترازات الصحية التي فرضتها السلطات.

وتساءل مقدم برنامج "فوق السلطة" نزيه الأحدب عن قدرة فرنسا في مواجهة الوباء المتحور بعد أن قال معارضون فرنسيون أن بلادهم اجتمع عليها وباء كورونا والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ حيث أخفق الرئيس في السياسات الاقتصادية والخارجية، وقد جاء المتحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا ليسجل في يوم واحد أكثر من 100 ألف إصابة، ووفق مراقبين فإن فرنسا على موعد مع الفوضى في يناير/كانون الثاني المقبل.

كما تناولت الحلقة المواضيع التالية:

– البرلمان الأردني حلبة مصارعة حرة لفئة الوزن الثقيل.

– قيس سعيّد شخصية العام في برنامج فوق السلطة.

– منصور عباس: إسرائيل ستبقى يهودية، ومحمود عباس في بيت غانتس.

– بوتين يرفض الإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فماذا عن أتباع الرسول في سوريا؟

– كهنة هندوس إرهابيون يدعون لقتل ما أمكن من المسلمين.

– ابنة السنوات العشر ومُعمِّر الـ100 سنة يحلمان بخيمة ومدفأة.