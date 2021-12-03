بن زايد: التطبيع مع إسرائيل لأجل فلسطين

تناولت حلقة (2021/12/3) من برنامج “فوق السلطة” حديث ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد عن أن التطبيع مع إسرائيل من أجل السلام للفلسطينيين، وعملا بوصية مؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

لكن مقدم البرنامج استعرض مقاطع فيديو تعود للشيخ زايد وهو ينتقد الديمقراطية التي تتغنى بها إسرائيل، كونها تقتل الأطفال والنساء والعزل، كما تقوم بهدم البيوت وحرق المزارع بدون وجه حق.

كما عرض "فوق السلطة" الرد الرسمي الفلسطيني على التطبيع الإماراتي المتمثل في استدعاء الرئيس محمود عباس لسفير فلسطين لدى الإمارات، احتجاجا على التطبيع.

وتناولت حلقة "فوق السلطة" أيضا خبر وصول الإماراتي أحمد ناصر الريسي إلى رئاسة الشرطة الدولية (الإنتربول) التي تقول إن مهمتها "مساعدة أجهزة الشرطة في جميع الدول الأعضاء على العمل معنا لجعل العالم مكانا آمنا".

لكن برلمانيين ألمان يتهمون الريسي بممارسة انتهاكات لحقوق الإنسان والتعذيب، معتبرين انتخابه يعرض سمعة المنظمة الدولية للخطر، بحسب عريضة وقعوا عليها.

ويواجه الريسي -وهو المفتش العام في وزارة الداخلية الإماراتية- تهما أمام محاكم أوروبية بسبب تورطه في تعذيب معتقلين سياسيين.

كما تناولت الحلقة المواضيع الآتية:

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