المالكي: تنظيم الدولة الإسلامية أسسته جهات دولية لمعاقبتي

تناولت حلقة (2021/12/24) من برنامج “فوق السلطة” اتهام رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي جهات دولية -لم يسمها- بتأسيس تنظيم الدولة الإسلامية في العراق لمعاقبته شخصيا.

ودفع هذا الاتهام مقدم البرنامج نزيه الأحدب لتوجيه سؤال إلى المالكي عن أسباب ترك المال والسلاح للتنظيم الإرهابي في الموصل العراقية، بسبب توجيهاته للقوات العراقية بالانسحاب من المدينة دون مقاومة.

وفي العراق، حددت الدولة في موازنتها العالمية سعر برميل النفط بـ45 دولارا، فيما بلغ سعره عالميا 75 دولارا، الأمر الذي فتح باب التساؤلات عن مصير 30 دولارا في كل برميل.

أما في النجف العراقية فقد تم تبليط شارع على الورق بتكلفة 3.2 مليارات دينار عراقي، لكن على أرض الواقع لم ينفذ شيء، بل تم تغيير اسم الشارع لاستخراج ميزانية تكميلية للمشروع وللتهرب أيضا من المساءلة.

لكن دورة الفساد في الدولة العراقية وصلت بالسياسيين إلى سرقة الدولة وصرف الفتات على أزلامهم، خصوصا في مواسم الانتخابات، لتستمر اللعبة والسرقة والفساد. في المقابل، تتراجع معيشة الشعب العراقي بسبب الفساد.

وفي موضوع آخر، أكد الحشد الشعبي (الشريك في السلطة والبرلمان) أنه باقٍ في الشراكة ولن يسمح لأي شخص بالمساس به أو حله، مشددا على ضرورة التكامل بينه وبين الأجهزة الأمنية العراقية كونه رديفا لها لا بديلا عنها.

كما تناولت الحلقة المواضيع:

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– هل يعتبر بعض الرجال البكاء أمام الناس من شيم النساء فقط؟